Аристарх Ливанов рассказал о влиянии пандемии на карьеру
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что ситуация, безусловно, на нём отразилась.
«Но я себе говорю так: что-то, наверное, и проплыло мимо. Но это было то, в чём мне играть не стоило», — отметил артист.
17 марта Ливанову исполняется 75 лет.
«Всю жизнь трудился и трудился и уже даже не скучаю по напряжённой работе. Николай Цискаридзе как-то хорошо сказал, и я подметил и решил взять эту фразу на вооружение. Его спросили: «Вы будете ещё танцевать?» И он ответил: «Я уже вытанцевался», — рассказал актёр в беседе с «Российской газетой».
По словам Ливанова, если появится достойное предложение, тогда можно будет взяться за дело, но очень осторожно.
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