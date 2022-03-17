Аристарх Ливанов рассказал о влиянии пандемии на карьеру

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Актёр Аристарх Ливанов рассказал о влиянии пандемии на карьеру.
Аристарх Ливанов рассказал о влиянии пандемии на карьеру
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что ситуация, безусловно, на нём отразилась.

«Но я себе говорю так: что-то, наверное, и проплыло мимо. Но это было то, в чём мне играть не стоило», — отметил артист.

17 марта Ливанову исполняется 75 лет.

«Всю жизнь трудился и трудился и уже даже не скучаю по напряжённой работе. Николай Цискаридзе как-то хорошо сказал, и я подметил и решил взять эту фразу на вооружение. Его спросили: «Вы будете ещё танцевать?» И он ответил: «Я уже вытанцевался», — рассказал актёр в беседе с «Российской газетой».

По словам Ливанова, если появится достойное предложение, тогда можно будет взяться за дело, но очень осторожно.

Ранее актриса Ирина Безряднова рассказала о съёмках фильма «Доктор Свисток», в котором исполнила главную роль.

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