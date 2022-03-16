Актриса Безряднова рассказала о съёмках нового фильма «Доктор Свисток»

Актриса Ирина Безряднова рассказала о съёмках фильма «Доктор Свисток», в котором исполнила главную роль. Фильм выходит в российский прокат 17 марта.

«Доктор Свисток» — моя первая главная роль. Он снят в жанре пранк, когда обычные люди вокруг не знают, что их снимают. Вот мы сидим, я могу резко встать, заорать, начать ругать вас, могу дать пощёчину. И все вокруг будут реагировать на такое поведение. И это всё снимается... А мы на самом деле играем, и тут интересны реакции окружающих — честные абсолютно. В «Свистке», конечно, есть сюжетная линия, драматургия, история, но всё это снято на фоне реальных людей», — сказала она в разговоре с интернет-изданием argumenti.ru.

Ирина Безряднова известна ролями в таких фильмах и сериалах, как «Смешанные чувства», «Эластико», «Временные трудности», «Семь ужинов», «Честный развод» и другие.

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