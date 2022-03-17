NHK: два человека погибли, более 120 пострадали из-за землетрясения в Японии

В результате землетрясения магнитудой 7,4 на северо-востоке Японии погибли два человека, более 120 получили ранения.

«Сотни людей, проживающих вдоль побережья в Фукусиме и Мияги, эвакуированы в убежища. Сообщается о двух погибших и более 120 пострадавших», — говорится в заявлении телеканала NHK.

Накануне в агентстве Kyodo сообщали о 92 пострадавших.

Ранее метеорологи предупредили об угрозе цунами в Японии после землетрясения и призвали жителей не приближаться к береговой линии.

По имеющейся информации, очаг землетрясения залегал на глубине 33 км в 66 км к северо-востоку от побережного посёлка Намиэ в префектуре Фукусима.