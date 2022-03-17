NHK: два человека погибли, более 120 пострадали из-за землетрясения в Японии

Короткая ссылка
В результате землетрясения магнитудой 7,4 на северо-востоке Японии погибли два человека, более 120 получили ранения.

«Сотни людей, проживающих вдоль побережья в Фукусиме и Мияги, эвакуированы в убежища. Сообщается о двух погибших и более 120 пострадавших», — говорится в заявлении телеканала NHK.

Накануне в агентстве Kyodo сообщали о 92 пострадавших.

Ранее метеорологи предупредили об угрозе цунами в Японии после землетрясения и призвали жителей не приближаться к береговой линии.

По имеющейся информации, очаг землетрясения залегал на глубине 33 км в 66 км к северо-востоку от побережного посёлка Намиэ в префектуре Фукусима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить