В Twitter начали маркировать аккаунты ряда государственных СМИ Украины и Белоруссии

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Twitter начал маркировку аккаунтов некоторых государственных СМИ из Белоруссии и Украины, сообщила вице-президент компании по публичной политике Шинейд МакСуинни.

«Сейчас мы начали добавлять дополнительные ярлыки к нескольким аккаунтам государственных СМИ из Белоруссии. Мы также маркировали один аккаунт государственного СМИ из Украины», — говорится в тексте заявления МакСуинни.

По её словам, соответствующее решение было принято из-за ситуации с кризисом вокруг Украины.

Ранее представитель компании Йоэль Рот, который возглавляет отдел по вопросам профессиональной этики, сказал, что Twitter Inc добавит ярлыки к учётным записям и твитам, связанным с государственными СМИ Белоруссии.

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