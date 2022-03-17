В Twitter начали маркировать аккаунты ряда государственных СМИ Украины и Белоруссии
«Сейчас мы начали добавлять дополнительные ярлыки к нескольким аккаунтам государственных СМИ из Белоруссии. Мы также маркировали один аккаунт государственного СМИ из Украины», — говорится в тексте заявления МакСуинни.
По её словам, соответствующее решение было принято из-за ситуации с кризисом вокруг Украины.
Ранее представитель компании Йоэль Рот, который возглавляет отдел по вопросам профессиональной этики, сказал, что Twitter Inc добавит ярлыки к учётным записям и твитам, связанным с государственными СМИ Белоруссии.