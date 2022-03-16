В Севастополе рассказали о программе празднования восьмилетия воссоединения с Россией
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- © Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool
Как сообщает ИА SevastopolMedia, на Константиновской батарее пройдёт торжественный митинг, возложение цветов, открытие фотовыставки «Крымский мост — мост в будущее».
Также в мемориальном комплексе «Сапун-гора» состоится международная акция «Сад памяти».
Кроме того, в городе состоится автомотопробег, сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса, концерт-митинг.
На горе Гасфорта откроют стелу «Героям России».
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.