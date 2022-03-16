В Севастополе рассказали о программе празднования восьмилетия воссоединения с Россией

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В Севастополе рассказали о праздничной программе, посвящённой очередной годовщине воссоединения с Россией. Запланированные мероприятия состоятся 18 марта.
В Севастополе рассказали о программе празднования восьмилетия воссоединения с Россией
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

Как сообщает ИА SevastopolMedia, на Константиновской батарее пройдёт торжественный митинг, возложение цветов, открытие фотовыставки «Крымский мост — мост в будущее».

Также в мемориальном комплексе «Сапун-гора» состоится международная акция «Сад памяти».

Кроме того, в городе состоится автомотопробег, сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса, концерт-митинг.

На горе Гасфорта откроют стелу «Героям России».

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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