«ВКонтакте» поможет пользователям перенести в соцсеть все фото и видео из Instagram

«ВКонтакте» поможет пользователям перенести в социальную сеть все фотографии и видео из Instagram. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что «ВКонтакте» запустила специальное приложение (vk.com/instagram_manager), которое позволяет перенести в социальную сеть все фотографии и видео из Instagram в несколько кликов. Чтобы перенести фотографии с описаниями, в приложении необходимо указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт. Материалы попадут в закрытый альбом под названием Instagram, при этом у пользователя будет возможность изменить приватность в любой момент.

Кроме того, в приложении есть краткая инструкция, как скачать из Instagram архив. С его помощью можно сохранять в сети «ВКонтакте» и видео (в раздел «Видео»), а также короткие вертикальные видео Reels (в раздел «Клипы»). Все перенесённые материалы будут приватны.

Ранее сообщалось, что «Клипы» в соцсети «ВКонтакте» запускают программу поддержки авторов с общим бюджетом 100 млн рублей.