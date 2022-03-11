«Клипы» «ВКонтакте» запускают программу поддержки авторов с общим бюджетом 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что программа стартует 11 марта и продлится два месяца. Принять участие в ней смогут все пользователи «Клипов». Кампания пройдёт в два этапа. В конце каждого месяца команда платформы будет подводить итоги и формировать рейтинг лучших клиперов по общему количеству просмотров. В будущем за топом авторов можно будет следить на вкладке «Тренды» в «Клипах».

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» фиксирует бурный рост различных активностей на платформе.