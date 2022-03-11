«ВКонтакте» фиксирует бурный рост различных активностей на платформе

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Социальная сеть «ВКонтакте» фиксирует бурный рост различных активностей на платформе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что ежедневная аудитория соцсети выросла на 300 тыс. пользователей, и компания прогнозирует дальнейший рост. Резко вырос видеоконтент — на 40% увеличилось число просмотров видео, в два раза — загрузок коротких вертикальных видео в «Клипах».

8 марта «ВКонтакте» достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запускает крупнейшую в истории компании программу поддержки блогеров.

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