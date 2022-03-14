Синоптик спрогнозировал аномально высокое атмосферное давление в центре Европейской России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномально высокое атмосферное давление в центре и на юге Европейской России к концу недели из-за антициклона.

«Каждый день давление будет повышаться. Очень мощный антициклон будет управлять погодой, и к концу недели оно (давление. — RT) будет очень высоким, на 20-25 мм ртутного столба выше многолетних значений», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что высокое давление будет характерно для центра и юга Европейской России.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, как метеозависимым людям справиться с погодными изменениями и перепадами атмосферного давления.

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