Объявлены лауреаты премии BAFTA

Объявлены лауреаты номинаций премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Как сообщается на сайте премии, фильм американского режиссёра Джейн Кэмпион «Власть пса» получил приз в номинации «Лучшая картина».

Уилл Смит был признан лучшим актёром за главную роль в драме «Король Ричард».

Лучшей актрисой признали Джоанну Скэнлэн за главную роль в фильме «После любви».

Ранее стало известно, что короткометражный мультфильм российского режиссёра Антона Дьякова «БоксБалет» номинировали на «Оскар».

Режиссёр номинированного на «Оскар» мультфильма рассказал о своей работе.