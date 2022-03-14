Объявлены лауреаты премии BAFTA
Как сообщается на сайте премии, фильм американского режиссёра Джейн Кэмпион «Власть пса» получил приз в номинации «Лучшая картина».
Уилл Смит был признан лучшим актёром за главную роль в драме «Король Ричард».
Лучшей актрисой признали Джоанну Скэнлэн за главную роль в фильме «После любви».
Ранее стало известно, что короткометражный мультфильм российского режиссёра Антона Дьякова «БоксБалет» номинировали на «Оскар».
Режиссёр номинированного на «Оскар» мультфильма рассказал о своей работе.