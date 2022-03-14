Умер лауреат премии «Оскар» Уильям Херт

Лауреат премии «Оскар», американский актёр Уильям Херт скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает издание Deadline.

«С большой грустью семья Херт оплакивает Уильяма Херта, любимого актёра и оскароносного актёра, скончавшегося 13 марта 2022 года, за неделю до его 72-летия. Он умер спокойно, в кругу семьи, естественной смертью», — приводит издание слова сына актёра Уилла.

Херт получит премию «Оскар» за роль в фильме «Поцелуй женщины-паука».

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