Умер автор сценария к фильму «Белое солнце пустыни» писатель Ибрагимбеков
- РИА Новости
Об этом сообщили Sputnik Азербайджан в Союзе кинематографистов.
Он умер в Москве после продолжительной болезни.
Как сообщила семья кинорежиссёра, Ибрагимбеков будет похоронен в Баку.
По его произведениям снято более 40 художественных фильмов.
Фильм «Белое солнце пустыни», снятый по сценарию Ибрагимбекова, был одним из самых популярных в СССР.
В начале февраля в возрасте 90 лет умер ветеран «Ленфильма», продюсер, драматург и организатор кинопроизводства Феликс Эскин.