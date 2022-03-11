Умер автор сценария к фильму «Белое солнце пустыни» писатель Ибрагимбеков

Светский, российский и азербайджанский писатель, кинодраматург и кинорежиссёр, народный писатель Азербайджана, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР и Российской Федерации Рустам Ибрагимбеков скончался в возрасте 83 лет.

Об этом сообщили Sputnik Азербайджан в Союзе кинематографистов.

Он умер в Москве после продолжительной болезни.

Как сообщила семья кинорежиссёра, Ибрагимбеков будет похоронен в Баку.

По его произведениям снято более 40 художественных фильмов.

Фильм «Белое солнце пустыни», снятый по сценарию Ибрагимбекова, был одним из самых популярных в СССР.

В начале февраля в возрасте 90 лет умер ветеран «Ленфильма», продюсер, драматург и организатор кинопроизводства Феликс Эскин.