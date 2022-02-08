Умер продюсер, драматург и ветеран «Ленфильма» Феликс Эскин
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Об этом говорится в сообщении киностудии.
«Восьмого февраля скончался ветеран «Ленфильма», продюсер, драматург, организатор кинопроизводства, директор многих картин Алексея Германа, педагог Высшей школы режиссеров и сценаристов Феликс Михайлович Эскин», — заявили в «Ленфильме».
Киностудия выразила соболезнования родным и близким Эскина.
30 января на 85-м году жизни умер народный артист России, режиссёр и актёр Виктор Мережко. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова в беседе с Nation News поделилась воспоминаниями о Викторе Мережко.