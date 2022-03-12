Три корпуса табачной фабрики в Петербурге признаны памятником регионального значения

Три корпуса табачной фабрики «Лаферм» в Василеостровском районе Санкт-Петербурга признаны памятником регионального значения.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Фабрика была одним из первых крупных табачных предприятий. Ценность корпусов заключается в том числе в архитектуре. К примеру, первый был перестроен по проекту архитектора Юлия Бенуа.

В настоящее время здания используются как административно-торговые комплексы.

Также стало известно, что в Тульской области археологическое поселение «Головинское 1» утверждено как объект культурного наследия, передаёт Тульская служба новостей со ссылкой на портал региональных правовых актов.

Документ подписан начальником региональной инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Дмитрием Бойченко.

Ранее сообщалось, что часть Благовещенского кладбища в Санкт-Петербурге признали выявленным объектом культурного наследия.