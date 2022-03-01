В Петербурге статус объекта культурного наследия присвоен части Благовещенского кладбища

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Часть Благовещенского кладбища в Санкт-Петербурге признали выявленным объектом культурного наследия.
В Петербурге статус объекта культурного наследия присвоен части Благовещенского кладбища
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  • © Alexei Polyansky / EyeEm

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Решение о включении участка кладбища на территории Благовещенского сада в список объектов культурного наследия принято комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и подписано его председателем Сергеем Макаровым.

Участок относится к периоду XVIII—XIX вв. На территории сада в разные годы велись раскопки, в ходе которых были выявлены захоронения исторического некрополя, элементы архитектуры, а также объекты, благодаря которым можно изучать раннюю историю города.

Ранее ФАН сообщало, что территорию Соловецкого архипелага в Архангельской области признали объектом культурного наследия федерального значения.

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