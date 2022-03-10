Лебедев заявил, что его бесит цензура на YouTube

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что его бесит цензура на видеохостинге YouTube.
Лебедев заявил, что его бесит цензура на YouTube
  • РИА Новости

«Больше всего на свете меня бесит цензура на YouTube», — сказал Лебедев.

По его мнению, YouTube — «одна из самых прекрасных платформ среди соцсетей», потому что её «редакционная политика очень сильно отличается в лучшую сторону» от других ресурсов, в частности Facebook.

Он отметил, что YouTube оставался «островом свободы» и это была платформа, «на которой можно было высказывать разные мнения, там сталкивались люди с противоположными точками зрения».

При этом он считает, что на YouTube начали «давить законодательно» и «он не смог это преодолеть».

Лебедев привёл в пример блокировку каналов RT DE в Германии по бессмысленной причине, а также отключение монетизации для российских блогеров. 

Артемий Лебедев заявил, что «YouTube пал жертвой государственных разборок». Он выразил надежду, что это как можно скорее закончится и «все люди в мире смогут смотреть и слушать информацию, которая им нравится».

Ранее Лебедев рассказал, что ненавидит фейки.

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