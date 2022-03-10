Лебедев заявил, что его бесит цензура на YouTube
- РИА Новости
«Больше всего на свете меня бесит цензура на YouTube», — сказал Лебедев.
По его мнению, YouTube — «одна из самых прекрасных платформ среди соцсетей», потому что её «редакционная политика очень сильно отличается в лучшую сторону» от других ресурсов, в частности Facebook.
Он отметил, что YouTube оставался «островом свободы» и это была платформа, «на которой можно было высказывать разные мнения, там сталкивались люди с противоположными точками зрения».
При этом он считает, что на YouTube начали «давить законодательно» и «он не смог это преодолеть».
Лебедев привёл в пример блокировку каналов RT DE в Германии по бессмысленной причине, а также отключение монетизации для российских блогеров.
Артемий Лебедев заявил, что «YouTube пал жертвой государственных разборок». Он выразил надежду, что это как можно скорее закончится и «все люди в мире смогут смотреть и слушать информацию, которая им нравится».
Ранее Лебедев рассказал, что ненавидит фейки.