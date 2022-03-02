Артемий Лебедев: больше всего на свете я ненавижу фейки

Короткая ссылка
Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» резко осудил фейки и тех, кто их делает.

«Больше всего на свете я ненавижу фейки... Те, кто делают фейки, мало чем отличаются от тех людей, которые занимаются телефонным мошенничеством. Они просто разводят несчастных доверчивых людей», — сказал Лебедев.

Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что в Госдуму внесли поправки о наказании за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России.

Также Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к фейкам в рамках контекстной рекламы Google Ads.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить