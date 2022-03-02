Артемий Лебедев: больше всего на свете я ненавижу фейки

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» резко осудил фейки и тех, кто их делает.

«Больше всего на свете я ненавижу фейки... Те, кто делают фейки, мало чем отличаются от тех людей, которые занимаются телефонным мошенничеством. Они просто разводят несчастных доверчивых людей», — сказал Лебедев.

Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что в Госдуму внесли поправки о наказании за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России.

Также Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к фейкам в рамках контекстной рекламы Google Ads.