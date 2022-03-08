В Удмуртии предупредили о похолодании до -32 ˚С в ночь на 9 марта

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В Удмуртии предупредили о похолодании в ближайшие дни.
В Удмуртии предупредили о похолодании до -32 ˚С в ночь на 9 марта
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  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на республиканскую службу гражданской защиты.

В ночь на среду, 9 марта, в регионе ожидается -22...-23 ˚С, местами до -30...-32 ˚С.

Днём в основном без осадков. Ветер 3—8 м/с. Температура воздуха составит -10...-15 ˚С.

«В период с 8 по 12 марта 2022 года на территории Удмуртии ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 7 °C и более (при норме -6...-7 °С)», — цитирует izh.kp.ru пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области перекрывали ряд дорог из-за непогоды.

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