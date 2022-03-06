В Свердловской области перекрыли ряд дорог из-за непогоды

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Ряд дорог в Свердловской области перекрыли из-за непогоды.
В Свердловской области перекрыли ряд дорог из-за непогоды
  • © РИА Новости / Владимир Подоксенов

Об этом сообщает URA.RU.

«Из-за неудовлетворительных дорожных условий Госавтоинспекцией Свердловской области введены временные ограничения в движении для пассажирского транспорта с 100-го по 110-й км автодороги Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда», — заявили в региональном управлении ГИБДД.

Также ограничено движение с 90-го по 94-й км дороги Горбуновское — Байкалово — Ирбит.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что синоптики предупредили о похолодании и дождях на Кубани в выходные.

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