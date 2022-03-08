«Клипы» от «ВКонтакте» организовали челлендж к 8 марта

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Платформа коротких вертикальных видео «Клипы» от «ВКонтакте» совместно с известными блогерами запустила челлендж к 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«Клипы» от «ВКонтакте» организовали челлендж к 8 марта
  • РИА Новости

В рамках челленджа пользователям предлагается устроить праздничный сюрприз девушкам, снять их реакцию на поздравление в формате вертикального видео и опубликовать в разделе «Клипы» с хештегом #сюрприз8марта.

Конкурс проводится с 7 по 13 марта.Отмечается, что авторы видео с наибольшим количеством отметок «Нравится» получат одну из ста умных колонок с Марусей.

Главным призом, который ждёт 8 авторов лучших клипов, станет возможность снять совместный ролик с популярными блогерами.

Ранее сообщалось, что «Клипы» от «ВКонтакте» установили новый рекорд — двукратный рост активности.

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