VK сообщил о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в «Клипах ВКонтакте»

В VK сообщили о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в «Клипах ВКонтакте», также соцсеть отмечает массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов.

«Общение и обмен положительными эмоциями сейчас как никогда актуальны. Мы приветствуем наших новых пользователей и блогеров, которые выбирают нашу площадку. Мы запускаем новые яркие и увлекательные активности в «Клипах ВКонтакте» с общим призовым фондом 100 млн рублей», — сообщила пресс-служба соцсети.

Ранее «ВКонтакте» представила финансовые и продуктовые результаты в IV квартале и в 2021 году.

2 марта сообщалось, что «ВКонтакте» фиксирует резкий всплеск аудитории и просмотра контента.