«ВКонтакте» представила финансовые и продуктовые результаты

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«ВКонтакте» представила финансовые и продуктовые результаты в IV квартале и в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» представила финансовые и продуктовые результаты
  • РИА Новости

Отмечается, что выручка «ВКонтакте» в IV квартале 2021 года выросла на 12% и составила 8,1 млрд рублей. Выручка за весь 2021 год выросла на 21,9% — до 27,9 млрд рублей. В декабре видео «ВКонтакте» собрали рекордные 1,2 млрд просмотров в день.

Ежемесячная аудитория «ВКонтакте» в России составляет 72,5 млн пользователей, а дневная достигает 47 млн. Ежегодно пользователи единой видеоплатформы «VK Видео» смотрят 2,2 млрд уникальных видео, а авторы загружают больше 250 млн роликов. 75 млн зрителей смотрят видео «ВКонтакте» каждый месяц.

За год общее число коротких вертикальных видео на платформе «Клипы» выросло на 223% и составило 11,3 млн. Число уникальных авторов контента составило 2,4 млн, рост — на 118%.

Ежемесячно в «VK Звонках» общаются 20 млн пользователей. Ежедневно пользователи обмениваются 15 млрд сообщений.

В декабре 2021 года число мини-приложений выросло на 53% год к году, достигнув 39,7 тыс. Месячная аудитория VK Mini Apps выросла на 18% и составила 46 млн.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» фиксирует резкий всплеск аудитории и просмотра контента.

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