«Одноклассники» представили образовательный проект «Музей женской солидарности»

К Международному женскому дню социальная сеть «Одноклассники» представила образовательный проект «Музей женской солидарности». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что социальная сеть рассказала пользователям о восьми предметах, которые изменили жизнь миллионов женщин по всему миру.

«Музей женской солидарности» — это мультимедийный образовательный проект, который посвящён истории борьбы женщин за гендерное равенство. На специальном сайте представлены восемь символических предметов, при клике на которые пользователь увидит краткую историческую справку с тематическими фото и видео.⠀

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» назвали самых обсуждаемых спортсменов Игр-2022.