«Одноклассники» представили образовательный проект «Музей женской солидарности»
- РИА Новости
Отмечается, что социальная сеть рассказала пользователям о восьми предметах, которые изменили жизнь миллионов женщин по всему миру.
«Музей женской солидарности» — это мультимедийный образовательный проект, который посвящён истории борьбы женщин за гендерное равенство. На специальном сайте представлены восемь символических предметов, при клике на которые пользователь увидит краткую историческую справку с тематическими фото и видео.⠀
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» назвали самых обсуждаемых спортсменов Игр-2022.