«Одноклассники» представили образовательный проект «Музей женской солидарности»

Короткая ссылка
К Международному женскому дню социальная сеть «Одноклассники» представила образовательный проект «Музей женской солидарности». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«Одноклассники» представили образовательный проект «Музей женской солидарности»
  • РИА Новости

Отмечается, что социальная сеть рассказала пользователям о восьми предметах, которые изменили жизнь миллионов женщин по всему миру.

«Музей женской солидарности» — это мультимедийный образовательный проект, который посвящён истории борьбы женщин за гендерное равенство. На специальном сайте представлены восемь символических предметов, при клике на которые пользователь увидит краткую историческую справку с тематическими фото и видео.⠀

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» назвали самых обсуждаемых спортсменов Игр-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить