В Москве утвердили предмет охраны для трёх памятников архитектуры

Заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала, что в Мосгорнаследии утвердили предмет охраны для трёх зданий на Комсомольской площади столицы.

Как сообщает ИА REGNUM, речь идёт о Центральном доме культуры железнодорожников (ЦДКЖ), а также о зданиях Ярославского и Казанского вокзалов.

«Каждое из исторических зданий на Комсомольской площади имеет собственный стиль и уникальное оформление. При подготовке предмета охраны специалисты провели масштабные исследования фасадов и интерьеров, конструктивных особенностей и планировки. Теперь реставрировать эти памятники архитектуры можно только в соответствии с утверждённым предметом охраны и по согласованному Мосгорнаследием проекту», — уточнила Сергунина.

Ранее НСН передавала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.