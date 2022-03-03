В ЯНАО планируют восстановить более 1600 гектаров леса в 2022 году

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В Ямало-Ненецком автономном округе планируют восстановить более 1600 га леса в 2022 году.
В ЯНАО планируют восстановить более 1600 гектаров леса в 2022 году
  • РИА Новости

Как сообщает «Ямал-Медиа», об этом заявили на совещании в региональном Департаменте природно-ресурсного регулирования.

Договоры на соответствующие работы уже подписаны, в том числе с предприятиями ТЭК.

Восстановление лесов продолжится в рамках национального проекта «Экология».

В 2021 году площадь природных пожаров в регионе составила менее 900 га.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о работе по восстановлению лесов в регионе.

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