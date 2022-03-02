Синоптики рассказали о похолодании в Тверской области 8 марта

Синоптики рассказали о погоде в Тверской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

До пятницы, 4 марта, в регионе ожидается до +3 ˚С. С субботы начнёт холодать, прогнозируется до -1 ˚С, осадки в виде снега с дождём.

В Международный женский день, 8 марта, дневная температура опустится до -8 ˚С, ночная — до -13 ˚С.

Также стало известно, что в Ульяновской области в ночь на четверг ожидается переменная облачность, ветер 3—8 м/с, понижение температуры — до -1...-6 ˚С, передаёт mosaica.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

Днём 3 марта температура составит -3...+2 ˚С. Вероятна переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ранее профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал о тёплой погоде в Казани.