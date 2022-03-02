Метеоролог Переведенцев рассказал о тёплой погоде в Казани

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Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал о тёплой погоде в Казани.
Метеоролог Переведенцев рассказал о тёплой погоде в Казани
  • РИА Новости

«Сейчас ситуация такова, что в ближайшие дни у нас всё-таки температурный фон выше климатической нормы. Это до воскресенья. В пятницу ожидается даже плюсовая температура и слабенькие осадки», — заявил он в беседе с «Реальным временем».

По его словам, затем ожидается заметное похолодание. Начиная с воскресенья прогнозируется понижение температуры, днём -8...-11 °С, ночью -12...-16 °С.

«Главный очаг холода сформирован на северо-востоке европейской части России: там, где Урал, там очень низкие температуры. А мы на периферии. «Благодаря» этому у нас будет температура на четыре градуса ниже нормы», — отметил Переведенцев.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал, что морозы до -35 °С вернутся в Республику Коми и на Полярный Урал с 6 по 8 марта.

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