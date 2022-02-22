Юрий Чурсин рассказал о спектакле «Сирано де Бержерак» в МХТ имени Чехова

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Актёр Юрий Чурсин рассказал о спектакле «Сирано де Бержерак» в МХТ имени Чехова.
Юрий Чурсин рассказал о спектакле «Сирано де Бержерак» в МХТ имени Чехова
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Сирано сейчас — персонаж, который должен прозвучать для современного поколения. Потому что в нём есть смелость, принципиальность, желание быть честным, правдивым, но при этом весёлым и не очень серьёзным», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, эта пьеса, как и любое классическое произведение, всегда на поверхности, и вопросы, которые в ней поднимаются, всегда актуальны.

Ранее актриса Дарья Затеева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о спектакле «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович в театре «Сфера».

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