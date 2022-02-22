Группа «Земляне» выступила на концерте в честь Дня защитника Отечества

Рок-группа «Земляне» выступила в Санкт-Петербурге на концерте «Служить России», приуроченном ко Дню защитника Отечества.

В ходе выступления коллектив исполнил композиции «Трава у дома» и «Поверь в мечту».

«Культовая рок-группа не только поздравила военнослужащих и ветеранов боевых действий, но и выступила на своей исторической родине. Именно в советском Ленинграде в 1970-х годах коллектив начал свой творческий путь», — подчеркнули в пресс-службе «Землян».

Также участие в концерте приняли Кубанский казачий хор, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, певица Зара и другие артисты.

Ранее сообщалось, что группа «Земляне» выступит на юбилейном концерте Виктора Дробыша.