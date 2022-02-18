Группа «Земляне» выступит на юбилейном концерте Виктора Дробыша

В рамках концерта «Будут все!», посвящённого 55-летию композитора Виктора Дробыша, состоится выступление группы «Земляне».

Как сообщили в пресс-службе коллектива, Дробыш познакомился с музыкантами из «Землян», будучи молодым рокером. Он присоединился к группе и несколько лет гастролировал вместе с ней.

«Простые вещи, которые мне Киселёв и Романов привили: нельзя пить на гастролях, нельзя дотрагиваться до наркотиков, нельзя не уважать людей, а самым большим признаком неуважения является опоздание», — цитирует пресс-служба Дробыша.

По его словам, общение со старшими коллегами дало ему многое.

«Всё, чему я научился, не говоря о классике... в рок-поп-музыке, — это во многом благодаря Киселёву и Романову. До сих пор такого глубокого знания музыки, которое есть у Владимира Владимировича, нет ни у кого. Это самый внимательный музыкант, который больше всех знает всё, что происходит, что происходило, и самое главное — что будет происходить», — заявил композитор.

Концерт состоится в пространстве «ВТБ Арена» 26 февраля.