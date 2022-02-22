Москва и Ямал приняли программы по изучению языков коренных народов Севера

В Москве прошло заседание Национального организационного комитета по подготовке Международного десятилетия языков коренных народов. В нём принял участие заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Климентьев.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу правительства округа.

В регионе уделяется большое внимание сохранению национальных языков малочисленных народов, в результате на них говорят более 60% ненцев, хантов и селькупов. Новые федеральные и региональные проекты внедряют для повышения этого уровня.

В планах окружного правительства — 48 различных мероприятий, среди которых — подготовка совместно с РГПУ им. Герцена преподавательского состава, перевод с русского языка на языки малочисленных народов произведений классической литературы, издание учебных пособий, поддержка грантами и премиями проектов в социальных сетях и онлайн-медиа.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани подвели итоги Года родных языков.