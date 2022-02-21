ВДНХ проведёт тематические мероприятия в честь 23 Февраля

Короткая ссылка
На ВДНХ пройдёт праздничная программа в честь 23 Февраля.
ВДНХ проведёт тематические мероприятия в честь 23 Февраля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«На площадке у фонтана «Дружба народов» проведут армейскую зарядку на льду. А на вечернем сеансе с 17:30 до 19:00 все гости большого катка смогут принять участие в мастер-классах «Танцы военных лет», — заявили в пресс-службе ВДНХ.

Также запланированы дегустации блюд полевых кухонь военных лет.

Специальную программу подготовил и «Союзмультпарк». Кроме того, в Доме культуры на ВДНХ состоится концерт «Как сладко с тобою мне быть...».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Севастопольский музей-заповедник «Херсонес Таврический» также проведёт акцию по случаю Дня защитника Отечества — вход на его территорию для всех мужчин будет бесплатным 23 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить