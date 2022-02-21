ВДНХ проведёт тематические мероприятия в честь 23 Февраля

На ВДНХ пройдёт праздничная программа в честь 23 Февраля.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«На площадке у фонтана «Дружба народов» проведут армейскую зарядку на льду. А на вечернем сеансе с 17:30 до 19:00 все гости большого катка смогут принять участие в мастер-классах «Танцы военных лет», — заявили в пресс-службе ВДНХ.

Также запланированы дегустации блюд полевых кухонь военных лет.

Специальную программу подготовил и «Союзмультпарк». Кроме того, в Доме культуры на ВДНХ состоится концерт «Как сладко с тобою мне быть...».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Севастопольский музей-заповедник «Херсонес Таврический» также проведёт акцию по случаю Дня защитника Отечества — вход на его территорию для всех мужчин будет бесплатным 23 февраля.