Премьера документально-игрового фильма «Пётр I» пройдёт 9 июня

Премьера документально-игрового фильма «Пётр I» состоится 9 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Газпром-Медиа».

«Газпром-Медиа холдинг» воссоздаст исторические события в России времён XVII и XVIII веков в документальном фильме «Пётр I». Премьера фильма запланирована на 9 июня 2022 года, день 350-летия Петра I. Производством проекта занимаются телеканал ТВ-3 и компания 1-2-3 Production», — заявили в пресс-службе.

Для съёмок построят декорации дворцовых залов. Несуществующие локации и ключевые сражения будут созданы с помощью компьютерной графики.

Режиссёр — Андрей Кравчук.

Ранее сообщалось, что военные музеи Санкт-Петербурга подготовили выставки в честь 350-летия Петра I.