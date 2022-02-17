Военные музеи Петербурга подготовили выставки в честь 350-летия Петра I

Военные музеи Санкт-Петербурга подготовили выставки в честь 350-летия Петра I.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Заместитель директора по научно-просветительской и выставочной работе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Сергей Ефимов рассказал, что в четверг открылась экспозиция «За государство, за род свой, за Отечество».

«Мы показываем работы современных петербургских художников на историческую тему: о войнах, защитниках родины, подвигах, начиная со времён Древней Руси и заканчивая событиями на Северном Кавказе в 1990-е годы», — заявил Ефимов.

По его словам, в апреле музей откроет выставку, посвящённую петровской армии. Также учреждение готовит экспозицию «Пётр Великий и русская армия», которая будет доступна для посетителей в конце мая.

Со своей стороны, заместитель директора по научно-экспозиционной и выставочной работе Центрального военно-морского музея (ЦВММ) Сергей Курносов сообщил, что 21 января открылась выставка «Военно-морские прокуроры на страже закона». Также проходит экспозиция «Дивная красота его пленяла всех: Пётр I глазами художников XVII—XXI веков».

Как отметил Курносов, в перспективе будет ещё несколько проектов, посвящённых юбилею Петра I. Например, готовится выставка «Под штандартом Петра Великого» в здании музея на площади Труда.

Кроме того, состоится научно-практическая конференция «Пётр I — основатель регулярной армии и флота России».

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский государственный университет в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, представил на выставке оригинал первого издания Полного собрания законов Российской империи.