Выставка в честь Петра I откроется во Владивостоке к ВЭФ-2022

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Выставка вещей, посвящённая доимператорскому периоду жизни Петра I, откроется во Владивостоке во время проведения Восточного экономического форума в 2022 году.
Выставка в честь Петра I откроется во Владивостоке к ВЭФ-2022
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Музея истории Дальнего Востока им. Арсеньева Виктора Шалая.

«Продолжается сотрудничество с музеями Московского Кремля. В этом году будет уже четвёртая выставка, которая будет приурочена к 350-летию Петра I», —заявил Шалай.

По его словам, это будет коллекция предметов, имеющих отношение к доимператорскому периоду жизни и деятельности Петра I.

Ранее сообщалось, что военные музеи Санкт-Петербурга подготовили выставки в честь 350-летия Петра I.

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