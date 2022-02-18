Дмитрий Золотухин поделился воспоминаниями о Борисе Невзорове

Актёр и режиссёр Дмитрий Золотухин поделился воспоминаниями о своём коллеге Борисе Невзорове.

Невзоров окончил курс профессора Виктора Манюкова в Школе-студии МХАТ, Золотухин учился у этого же преподавателя.

«Его курс выпустился, а мы шли следующим курсом. Они тогда стали костяком труппы Нового драматического театра, открывшегося в Лосиноостровском. Боря там был ведущим актёром и играл все главные роли. Мы с этим курсом тогда сдружились», — заявил Золотухин в беседе с телеканалом «360».

Через несколько лет актёры встретились на съёмочной площадке телепроекта «Россия молодая».

Как отметил Золотухин, роль кормщика Ивана Рябова принесла Невзорову народную славу.

«Борис был прекрасный актёр, настоящий мхатовец. Это было видно уже по его выпускным спектаклям, а уже потом он стал одним из самых крупных актёров и театра, и кино», — добавил он.

Со своей стороны, народная артистка России Светлана Аманова в беседе с «Вечерней Москвой» назвала смерть Невзорова ужасной потерей.

«Ужасно, что его не стало и заменить некем: он талант, он такой один, на нём репертуар держался, много играл и драмы, и трагедии, и комедии», — отметила она.

Невзоров скончался в возрасте 72 лет от коронавирусной инфекции.