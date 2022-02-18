Умер народный артист России Борис Невзоров

Народный артист России Борис Невзоров скончался в возрасте 72 лет в результате коронавирусной инфекции.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

«Сегодня умер, ковид», — сказала она.

Борис Невзоров выступал в Малом театре с 2005 года. Он снялся более чем в 100 отечественных фильмах и сериалах.

Артист исполнил роли в фильмах «Дурак», «Майор», «Русь изначальная», «Главный конструктор», сериалах «Россия молодая», «Игра на выбывание», «София», «Простые истины» и «Моя большая семья».