Умер народный артист России Борис Невзоров

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Народный артист России Борис Невзоров скончался в возрасте 72 лет в результате коронавирусной инфекции.
Умер народный артист России Борис Невзоров
  • © Pavel Kashaev \ Global Look Press
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

«Сегодня умер, ковид», — сказала она.

Борис Невзоров выступал в Малом театре с 2005 года. Он снялся более чем в 100 отечественных фильмах и сериалах.

Артист исполнил роли в фильмах «Дурак», «Майор», «Русь изначальная», «Главный конструктор», сериалах «Россия молодая», «Игра на выбывание», «София», «Простые истины» и «Моя большая семья».

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