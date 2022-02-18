В Пермском театре оперы и балета рассказали о планах на предстоящий сезон

В Пермском театре оперы и балета рассказали подробности о планах на предстоящий сезон.

Об этом сообщает kp.ru.

Главным дирижёром стал Мигран Агаджанян. Как заявил гендиректор театра Довлет Анзароков, от главного дирижёра требуются как высокий профессионализм, так и административные навыки, высокая степень интегрированности в мировой оперный процесс.

«Всем этим требованиям Мигран Агаджанян, с которым я давно сотрудничаю, полностью соответствует», — добавил он.

Агаджанян выступит как дирижёр-постановщик оперы «Норма», премьера которой запланирована на конец текущего сезона.

В предстоящем сезоне состоится пять крупных премьер. В ноябре 2022 года будет представлена опера «Замок герцога Синяя Борода».

В декабре руководитель балетной труппы Антон Пимонов представит вечер одноактных балетов, а весной 2023 года пройдёт премьера оперы «Бал-маскарад».

Кроме того, в июне 2023 года в театре представят оперу «Летучий голландец», в июле — балет «Каменный цветок».

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