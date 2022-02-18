Лариса Лужина поделилась воспоминаниями о Геннадии Юхтине

Актриса Лариса Лужина поделилась воспоминаниями о своём коллеге Геннадии Юхтине.

«Хороший партнёр очень, с ним было комфортно, удобно, всегда помогал, всегда прислушивался к тебе. У него было чему поучиться, он очень органичный актёр, так что с ним было хорошо работать, его любили люди, любили коллеги», — заявила она в беседе с «Невскими новостями».

Лужина и Юхтин снимались вместе, организовывали концертные программы и творческие встречи.

В свою очередь, актёр Сергей Фролов в беседе с «Радио 1» отметил, что потерял уже много близких коллег.

«Не так давно — Валеру Гаркалина. Очень сильно переживаю за каждого. Но всё когда-то заканчивается — кончается пьеса, закрывается занавес. 89 лет — это очень хорошо. Желаю, чтобы коллегу приняли на небесах не как лицедея, а как человека», — сказал он.

Ранее актриса Инна Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Геннадия Юхтина.