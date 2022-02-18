Инна Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью Геннадия Юхтина

Актриса Инна Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Геннадия Юхтина.

«Это жуткая печаль. Не только того времени, но и этого уходят», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Со своей стороны, актриса Галина Стаханова отметила важность того, чтобы актёры оставались в памяти.

«Чтобы люди пересматривали кино и помнили их роли», — добавила она.

Народный артист России Геннадий Юхтин умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.