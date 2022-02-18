Инна Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью Геннадия Юхтина

Короткая ссылка
Актриса Инна Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Геннадия Юхтина.
Инна Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью Геннадия Юхтина
  • © Anatoly Lomohov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Это жуткая печаль. Не только того времени, но и этого уходят», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Со своей стороны, актриса Галина Стаханова отметила важность того, чтобы актёры оставались в памяти.

«Чтобы люди пересматривали кино и помнили их роли», — добавила она.

Народный артист России Геннадий Юхтин умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить