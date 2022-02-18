Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге планируют провести на открытом воздухе

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Ежегодный фестиваль «Ночь музыки», или URAL MUSIC NIGHT, в Екатеринбурге организаторы планируют провести в прежнем формате — на открытом воздухе.
Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге планируют провести на открытом воздухе
  • Gettyimages.ru

Об этом URA.RU сообщил новый исполнительный директор Григорий Колмогоров.

«Мы планируем вернутся к форматам, которые были до ковидных ограничений. Это проведение мероприятия на открытых уличных площадках, как и раньше», — рассказал он.

Предположительная дата проведения мероприятия в 2022 году — 24 июня.

Ранее ФАН сообщало, что спецпроект международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+» был проведён в Перми в декабре.

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