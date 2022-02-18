Вильфанд рассказал о супертёплой погоде в Центральной России 18 февраля

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал потепление в Центральной России 18 февраля.
Вильфанд рассказал о супертёплой погоде в Центральной России 18 февраля
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Завтра супертёплая погода, но радости от этого немного. Температура в центре Европейской России будет повышаться до +3…+5 ˚С. Но будут низкие облака, осадки в виде мокрого снега и дождя. Дождик начнётся во второй половине дня», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

По его словам, тёплая погода в регионе ощущаться не будет из-за сильного ветра.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал аномально тёплой погоду в Московском регионе.

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о движущихся на некоторые регионы России штормах.

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