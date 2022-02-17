Конюхов отправится в кругосветное путешествие на катамаране на солнечной энергии

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Путешественник Фёдор Конюхов отправится в кругосветное путешествие на катамаране на солнечной энергии.
Конюхов отправится в кругосветное путешествие на катамаране на солнечной энергии
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на штаб Конюхова.

В рамках Кубка Жюля Верна, в котором примут участие яхтсмены из разных стран, россиянин обогнёт Землю в одиночку.

«В 2022-м мы планируем тестовые переходы через два океана, но даже они станут первым в истории одиночным переходом через океан на катамаране на солнечной энергии», — заявил руководитель штаба Оскар Конюхов.

По его словам, на апрель запланирован переход через Атлантический океан, на декабрь — второй этап путешествия на 40-футовом катамаране на солнечной энергии через Тихий океан.

Строительство судна начнётся в этом году.

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