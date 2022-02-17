В Петербурге открылась выставка «Пётр Первый. Жизнь во благо России»

В музее Академии художеств Санкт-Петербурга открылась выставка «Пётр Первый. Жизнь во благо России», посвящённая 350-летию со дня рождения императора.

Об этом сообщает ТАСС.

Автор работ — Анатолий Перевышко.

«Художник посвятил 30 лет своего творчества созданию исторических картин. Он полноценно раскрывает деяния Петра — император представлен в образе труженика, полководца, отца российского флота», — заявила куратор выставки, специалист по выставочной работе музея София Игнатьева.

Сам Перевышко отметил, что жизнь Петра I волнует его потому, что это был созидающий человек, который много сделал для России.

«Это был честнейший человек в своём государстве, свою жизнь он посвятил обустройству России. Он понял своё предназначение», — сказал художник.

Выставка будет работать до 13 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что военные музеи Санкт-Петербурга подготовили выставки в честь 350-летия Петра I.