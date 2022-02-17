В Петербурге открылась выставка «Пётр Первый. Жизнь во благо России»
- Legion-Media
Об этом сообщает ТАСС.
Автор работ — Анатолий Перевышко.
«Художник посвятил 30 лет своего творчества созданию исторических картин. Он полноценно раскрывает деяния Петра — император представлен в образе труженика, полководца, отца российского флота», — заявила куратор выставки, специалист по выставочной работе музея София Игнатьева.
Сам Перевышко отметил, что жизнь Петра I волнует его потому, что это был созидающий человек, который много сделал для России.
«Это был честнейший человек в своём государстве, свою жизнь он посвятил обустройству России. Он понял своё предназначение», — сказал художник.
Выставка будет работать до 13 марта 2022 года.
Ранее сообщалось, что военные музеи Санкт-Петербурга подготовили выставки в честь 350-летия Петра I.