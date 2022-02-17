В Москве появилась мемориальная доска дважды Герою Советского Союза Челнокову

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В Москве прошла церемония открытия мемориальной доски дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Николаю Челнокову. Её автором стал скульптор Игорь Бурганов.
В Москве появилась мемориальная доска дважды Герою Советского Союза Челнокову
  • © Михаил Кулешов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Мемориальная доска установлена на здании на Новопесчаной улице, где Челноков жил с 1950 по 1974 год.

«В столице продолжают чтить память Героев Советского Союза. Сегодня открылась мемориальная доска Николаю Васильевичу Челнокову — человеку, чья жизнь была неразрывно связана с авиацией. Во время Великой Отечественной войны Николай Васильевич участвовал в разных наступательных авиациях, в битве за Кавказ», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В церемонии также принимали участие представители столичных ведомств, ветеранских и общественных организаций, жители района.

Ранее сообщалось, что в селе Ришневце у города Нитра в Западной Словакии открыта мемориальная доска российскому полководцу Михаилу Кутузову.

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