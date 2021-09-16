В Словакии открыта мемориальная доска полководцу Кутузову

В селе Ришневце у города Нитра в Западной Словакии открыта мемориальная доска российскому полководцу Михаилу Кутузову.

«В Ришневце открыта памятная доска Михаилу Илларионовичу Кутузову», — приводит ТАСС слова представителя посольства России в республике Виталия Житнюка.

Отмечается, что в торжественной церемонии приняли участие представители местных властей, общественности и посол России в Словакии Игорь Братчиков.

Мероприятие прошло в день 276-й годовщины со дня рождения Кутузова.

Кутузов в декабре 1805 года, выводя через Словакию российскую армию от удара наполеоновских войск после Аустерлицкого сражения, остановился в Ришневце. В доме, где останавливался Кутузов, в 2012 году был открыт музей.

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