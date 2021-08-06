В Москве отреставрируют памятники героям Отечественной войны

В Москве планируют отреставрировать семь памятников в честь героев Отечественной войны 1812 года.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как заявила заместитель мэра Наталья Сергунина, предусмотрено несколько этапов реализации соответствующей инициативы. Так, основные работы состоятся в 2022 и 2023 годах.

«Вначале специалистам предстоит изучить особенности монументов. Каждый из них уникален, поэтому требует индивидуального подхода. Например, при реставрации Триумфальной арки повышенное внимание будет уделено её декору», — сказала Сергунина.

В настоящее время идёт разработка проекта реставрации бюстов Михаила Кутузова на Ташкентской улице и Кутузовском проспекте.

На 2022 год запланирована подготовка проектов реставрации поклонного креста в память о казачьем атамане Матвее Платове на улице Рогожский Посёлок, а также мемориала героям войны 1812 года в Госпитальном сквере и памятного знака «200 лет Победы в Отечественной войне 1812 года» на пересечении Зеленодольской и 1-й Новокузьминской улиц.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске планируют до конца года капитально отремонтировать Дом купца К.И. Охизина — объект культурного наследия.