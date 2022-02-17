Священную рощу в Удмуртии включили в список объектов культурного наследия

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В список объектов культурного наследия Удмуртии в качестве достопримечательного места включили памятник истории и этнографии «Удмуртско-марийское священное место «Булда» («Ильма чара»).
Священную рощу в Удмуртии включили в список объектов культурного наследия
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на Агентство по госохране ОКН республики.

Объект находится в лесном массиве бывшего Ушковского леса, «Кокшанская дача». В настоящее время сакральное место представляет собой лесную поляну на участке липняка с примесью широколиственных и мелколиственных пород.

В агентстве отметили, что сакральное место функционировало здесь в XVIII — начале XX века.

Общественные моления проводились один раз в три-четыре года, в период летнего солнцестояния после завершения посевной и до начала сенокоса. Уточняется, что традиция совершать моления на этом месте постепенно возрождается.

Ранее сообщалось, что в Карелии утвердили границы территорий двух объектов культурного наследия.

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