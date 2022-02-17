На HBO рассказали о возможности продолжения сиквела «Секса в большом городе»

Программный директор HBO и HBO Max Кейси Блойс рассказал о возможности продолжения сериала «И просто так» — сиквела «Секса в большом городе».

По словам Блойса, он допускает вероятность выхода второго сезона проекта, однако это главным образом зависит от шоураннера Майкла Патрика Кинга и исполнительницы главной роли — Сары Джессики Паркер.

«Майкл Патрик Кинг и Сара Джессика сейчас пытаются понять, есть ли здесь история, которая могла бы их заинтересовать... Я думаю, (второй сезон. — RT) будет, но они сейчас это обсуждают, чтобы убедиться, что хотят участвовать в проекте. Это серьёзное решение, и они дадут нам знать, что думают по этому поводу, но у меня хорошее предчувствие», — цитирует Блойса Deadline.

Отмечается, что в актёрский состав потенциального второго сезона не вошёл бы Крис Нот (Мистер Биг). Также продюсер полагает, что в проект вряд ли вернётся Ким Кэтролл.

Премьера сериала «И просто так» состоялась на стриминговом сервисе HBO Max в декабре 2021 года. Рейтинг ленты на IMDb к настоящему моменту составляет 5,5 балла из 10.