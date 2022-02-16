В план празднования 350-летия со дня рождения Петра I в городах России вошло 157 мероприятий

Короткая ссылка
В план празднования 350-летия со дня рождения Петра I в городах России вошло 157 событий и акций.
В план празднования 350-летия со дня рождения Петра I в городах России вошло 157 мероприятий
  • Gettyimages.ru
  • © Education Images

Об этом сообщает ТАСС.

«План мероприятий очень объёмный. Всего в плане пять больших разделов, включающих 157 мероприятий. Это основные юбилейные торжества, научные, информационные, издательские проекты, музейные и межмузейные выставки, культурные, просветительские, мультижанровые культурные акции и международные мероприятия», — заявила на пресс-конференции заместитель министра культуры России Алла Манилова.

По её словам, помимо основного плана, есть и различные инициативы от органов власти, общественных организаций, профессиональных сообществ, которые также планируется реализовать.

Основные мероприятия будут проведены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве. Также запланированы события и акции в других регионах, связанных с деятельностью Петра I, в том числе в Астраханской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Свердловской, Ярославской, Воронежской областях и в Карелии.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский государственный университет в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, представил на выставке оригинал первого издания Полного собрания законов Российской империи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить