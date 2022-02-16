В план празднования 350-летия со дня рождения Петра I в городах России вошло 157 мероприятий

В план празднования 350-летия со дня рождения Петра I в городах России вошло 157 событий и акций.

Об этом сообщает ТАСС.

«План мероприятий очень объёмный. Всего в плане пять больших разделов, включающих 157 мероприятий. Это основные юбилейные торжества, научные, информационные, издательские проекты, музейные и межмузейные выставки, культурные, просветительские, мультижанровые культурные акции и международные мероприятия», — заявила на пресс-конференции заместитель министра культуры России Алла Манилова.

По её словам, помимо основного плана, есть и различные инициативы от органов власти, общественных организаций, профессиональных сообществ, которые также планируется реализовать.

Основные мероприятия будут проведены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве. Также запланированы события и акции в других регионах, связанных с деятельностью Петра I, в том числе в Астраханской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Свердловской, Ярославской, Воронежской областях и в Карелии.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский государственный университет в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, представил на выставке оригинал первого издания Полного собрания законов Российской империи.